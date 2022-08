Puig, il “mai cercato dalla Fiorentina”: la firma del primo contratto in MLS

Oggetto del desiderio, o presunto tale, della Fiorentina nel cast per il ruolo di mezz’ala di qualità, lo spagnolo Ricky Puig è pronto per una nuova avventura. Il 22enne, talento scuola Barcellona, ha firmato il contratto con i Los Angeles Galaxy e comincerà così la sua prima esperienza in MLS.

Puig si trasferisce a titolo definitivo, con il Barcellona che però ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista spagnolo. Una scelta di vita davvero strana da parte di un giocatore considerato tra i migliori talenti del panorama europeo. Su di lui c’era forte il Benfica, oltre al presunto interesse della Fiorentina, ma alla fine Puig ha scelto gli Stati Uniti per rilanciarsi. Solo il tempo potrà dirci se ha preso la decisione migliore per la sua carriera, anche se lontano dai riflettori dei club europei.