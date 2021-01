Pulga: “Domani una tra delusioni al Franchi. Duncan via? La Fiorentina avrà pensato di averne di migliori in rosa”

Allenatore del Cagliari a più riprese tra il 2012 e il 2014, Ivo Pulga a Lady Radio ha parlato del match di domani tra la squadra viola e quella rossoblu: “La Fiorentina era partita bene, ha sfiorato la vittoria a Milano ma poi ha preso un brutto percorso e si trova invischiata in questa lotta per la retrocessione. Anche sul fronte Cagliari le aspettative erano diverse, la società ha fatto degli investimenti ma per adesso sono due club che stanno deludendo le attese. Sottil e Simeone? Sono due giocatori molto validi, Simeone deve sentirsi la fiducia e giocare di continuo. Da quando ha recuperato Pavoletti gioca a fasi alterne invece. Anche Sottil stava facendo bene ma poi con il cambio di modulo nell’ultima non è partito titolare, per cui c’è un po’ di confusione e nella testa degli attaccanti si possono creare delle incertezze. Duncan per il Cagliari? Al Cagliari farebbe bene perché in mezzo al campo è in emergenza. Per la Fiorentina perdere questo tipo di giocatore dipenderà dalle valutazioni che hanno fatto, penseranno di averne di migliori”.

