Pulgar di rientro a Firenze, ma il suo futuro resta lontano dalla Toscana…

Dopo il mancato riscatto di Lucas Torreira, la Fiorentina è a caccia di un centrocampista che possa sostituire nell’immediato l’uruguagio. Ma intanto, come rimarca il Corriere dello Sport-Stadio, c’è da comporre il futuro di Pulgar, tornato da cinque mesi con scarso successo a Istanbul nel Galatasaray.

Il cileno non è proprio un regista anche se a Firenze spesso è stato utilizzato in quella posizione, riproporlo al posto di Torreira sarebbe un azzardo con annessi rischi. Da qui l’esigenza di cercare più nello specifico: per caratteristiche differenti, e però ugualmente idonee.