Pulgar e il viaggio in Cile che fa discutere. Gonzalez bloccato

La Fiorentina tornerà al lavoro domani. Italiano avrà a disposizione un gruppo molto ridotto, senza nove Nazionali compreso il baby Bianco.

Però ci sono state alcune situazioni che hanno fatto discutere. Erick Pulgar ad esempio, nonostante sia infortunato, è comunque partito per essere valutato dallo staff sanitario del Cile.

Nicolas Gonzalez invece è ancora positivo al Covid e quindi, per il momento, non può rispondere alla chiamata dell’Argentina. A causa della sua situazione sanitaria ha dovuto saltare ben tre impegni in campionato: Lazio, Spezia e Juventus.