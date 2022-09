Pulgar e le difficoltà che continuano anche in Brasile. Doveva essere il fulcro del centrocampo della Fiorentina e invece…

Le difficoltà per Erick Pulgar continuano. Cambiare aria e passare dalla Fiorentina al Flamengo, in Brasile, non ha dato una svolta positiva alla sua carriera, tutt’altro.

Anche in questo caso le cifre ci vengono incontro; ha iniziato solo una partita negli undici titolari da quando è approdato a Rio de Janeiro. Poi si possono annotare altre due presenze in partite della Serie A brasiliana e altre due in Copa Libertadores.

In tutto Pulgar è rimasto in campo per 133 minuti. Briciole, inezie, rispetto al totale degli impegni avuti dalla propria squadra. Doveva essere il fulcro del centrocampo viola, è stato piano, piano soppiantato da Amrabat, Torreira e tutti gli interpreti con la quale ha dovuto confrontarsi all’interno della Fiorentina e questa sua parabola discendente, continua anche fuori dall’Italia.