Pulgar e non solo: Fiorentina pronta ad alleggerire il numero dei giocatori in rosa

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si sofferma anche sul calciomercato in uscita della Fiorentina. Nelle ultime ore la società di Rocco Commisso ha definito la cessione di Erick Pulgar: il cileno firmerà un contratto fino al 2025 e il club viola libererà un posto da extracomunitario, necessario per poter tesserare Dodò.

Adesso la Fiorentina si concentrerà su operazioni minori per cercare di alleggerire il numero dei giocatori in rosa. Nelle prossime ore arriverà la firma di Edoardo Pierozzi con il Palermo sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ma non è certo finita qui.

Gabriele Gori rimane in bilico tra Ascoli e Reggina, mentre su Luca Ranieri si è riacceso l’interesse della Salernitana. Nelle ultime ore, però, anche l’Empoli si sarebbe dimostrato interessata al difensore mancino.