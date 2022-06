Pulgar fa chiarezza: “Non sono coinvolto in nessuna denuncia. A disposizione della giustizia per chiarire l’accaduto”

E’ di questa mattina la notizia secondo cui Erick Pulgar è stato coinvolto in un fatto molto delicato. Pochi minuti fa il giocatore della Fiorentina ha pubblicato su Instagram una dichiarazione ufficiale in merito all’accaduto: “Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 giugno, un gruppo di amici ha invitato un gruppo di amiche per stare insieme a casa mia. La serata si è svolta normalmente, nessuno dei più di venti partecipanti ha notato niente di strano. Una volta finita la serata, ognuno è tornato a casa propria con la sua vettura.

Ieri una delle partecipanti alla serata, con la quale non nutro alcun tipo di relazione, ha fatto una denuncia sostenendo di avere lividi sul corpo e di non ricordare assolutamente niente di quello che è successo quella notte. I carabinieri sono dunque venuti a casa mia per raccogliere la mia dichiarazione spontanea come testimone, per l’unica ragione di essere il proprietario della casa dove si trovava la denunciante.

Ovviamente mi sono messo a disposizione e ho dichiarato tutto ciò che ho visto quella notte. Con le informazioni che ho potuto ricavare, non ho visto commettere alcun delitto nella mia proprietà. Altri partecipanti alla serata sono stati ascoltati come testimoni, e i fatti da loro descritti sono coincisi con i miei. Capisco che la denunciante abbia l’intenzione di chiarire cosa le sia successo, e io anche; per questo rimango a disposizione della giustizia per collaborare in tutto il necessario.

Però, riguardo i rumors infondati e le informazioni tendenziose che sono state pubblicate oggi, ci tengo a chiarire fermamente che non sono coinvolto in nessun tipo di denuncia né delitto. Chiedo ai media di informarsi e di informare con cautela e responsabilità, rispettando la denunciante e anche me, che non sono altro che il proprietario della casa in cui si è svolta la serata”.