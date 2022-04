Pulgar ha deluso le aspettative. Il Galatasaray non farà un’offerta alla Fiorentina

Il centrocampista prestato dalla Fiorentina al Galatasaray, Erick Pulgar, fatica ancora a trovare spazio nella sua nuova squadra e ha sostanzialmente deluso le aspettative.

Secondo le notizie riportate in queste ore dalla stampa cilena, il tecnico del club turco, Domenec Torrent, avrebbe bocciato il giocatore. La dirigenza giallorossa dunque non farà un’offerta alla Fiorentina per acquisire il suo cartellino a titolo definitivo, alla fine di questa stagione.

Sicuramente Pulgar dovrà confrontarsi a quel punto con lo stato maggiore viola per decidere il da farsi. Possibile che venga messo sul mercato in quanto titolare al centro della linea mediana dovrebbe essere ancora, previo riscatto dall’Arsenal, Lucas Torreira.