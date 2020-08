Pulgar non può fare il regista: ecco perché può essere una ottima plusvalenza

Il calciomercato della Fiorentina è in piena evoluzione.

La finestra ufficiale si aprirà solo il 1 Settembre e, per questo, la proprietà continua a lavorare sotto traccia sia in entrata che in uscita.

E le certezze difensive sono affidate a Caceres e Dalbert, con la speranza di riconfermare sia Pezzella che Milenkovic, quelle di centrocampo sono riconducibili al nuovo arrivo Sofyan Amrabat.

Il marocchino, che si aggregherà alla squadra già dal 21, è il punto da cui ripartire, ma alla Fiorentina manca un play.

In questa stagione, il cileno Erick Pulgar ha dimostrato di non poter ricoprire quel ruolo e Amrabat non deve giocare da regista, sebbene sappia farlo.

Alla Fiorentina serve un giocatore capace di impostare, di prendere palla in difesa e costruire. Esattamente come fu Pizarro.

Ritrovare un Pek sarà cosa dura, ma se si ha bisogno di capitalizzare la cessione di Pulgar può essere l’occasione giusta. Il cileno è cercato dal Betis e, sebbene i gol su rigore, potrebbe essere ceduto per avere moneta fresca da spendere.

L’ex Bologna ha ampi margini di miglioramento, ma non può essere tenuto a fare il regista. Non è il suo ruolo.

Se Iachini non dovesse trovare una sistemazione negli undici, Pulgar può diventare una ottima plusvalenza per investire su un nome di livello.