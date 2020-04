Pulgar: “Presto vedrete il vero me anche in maglia viola. Castrovilli è un giocatore unico, un piacere giocare al suo fianco”

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar ha parlato della sua leadership ma non solo: “Per diventare un leader ci vuole tempo. È necessario un periodo di ambientamento. Quando sono arrivato a Bologna non sono stato subito protagonista. Anche lì ho avuto bisogno di un periodo di inserimento. A Firenze è stata creata una squadra nuova, molto giovane. Ma presto vedrete il vero Pulgar anche in maglia viola. Castrovilli? È un giocatore unico. Ha visione di gioco, forza fisica, capacità d’inserimento, eleganza nella corsa e nel tocco. È un piacere giocare al suo fianco e ha ancora margini di miglioramento”.