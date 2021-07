Pulgar si allena con la sua prima squadra: “Ho rimediato una piccola lesione in Copa America, voglio recuperare per iniziare al meglio il ritiro con la Fiorentina”

Da qualche giorno il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar ha iniziato ad allenarsi nel centro sportivo dell’Antofagasta, il club in cui è cresciuto. Reduce dalla Copa America e per questo atteso “in ritardo” nel ritiro della Fiorentina, Pulgar ha voluto rimettersi in moto autonomamente per non presentarsi troppo fuori condizione a mister Italiano.

Queste le parole di Pulgar ai canali ufficiali dell’Antofagasta: “Dopo 6 anni sono molto grato per questa esperienza. Rivedere e poter parlare nuovamente con i miei ex compagni, la gente che ha sempre lavorato qui, è molto bello. Durante la Copa America ho rimediato una piccola lesione, sono stato un paio di settimane fermo e per recuperare mi sono messo in contatto con il club: ringrazio il Profe Rivera che mi ha permesso di allenarmi con il gruppo e arrivare nel modo migliore alla preparazione con la Fiorentina“.