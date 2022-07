Pulgar, una destinazione gradita

Dopo i quasi quattro (manca ancora Dodò) portati a termine in tempi record, in casa Fiorentina è ora di pensare anche alle uscite, con i tanti esuberi che non fanno più parte del progetto gigliato. Tra questi, anche Erick Pulgar, rientrato alla base dopo il prestito a gennaio ai turchi del Galatasaray.

Dopo le offerte arabe e la corte del Cska Mosca, il cileno avrebbe anche trovato una destinazione gradita nei brasiliani del Flamengo. Trattativa aperta, anche se servirà tempo per trovare eventualmente la quadra