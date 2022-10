Punizione a Valeri: La mancata espulsione di Dimarco costa uno stop all’arbitro di Fiorentina-Inter

E’ molto probabile che l’arbitro di Fiorentina-Inter, Paolo Valeri, colpevole (anche) di non aver mostrato il rosso a Dimarco per il fallo su Bonaventura (e ancor più dopo richiamo al video), possa essere fermato per un turno dal designatore Rocchi.

Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport, giornale che ricorda anche come Valeri abbia ammesso recentemente di aver commesso un errore simile in Atalanta-Milan del 21 agosto scorso, quando non ha cacciato Hateboer per un intervento su Leao.