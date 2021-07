Può essere davvero Pezzella il sostituto di Romero? A Bergamo la vedono possibile

In casa Atalanta ci si prepara all’addio rumoroso di Cristian Romero, protagonista della scorsa stagione e pronto a passare al Tottenham per una cifra da record, intorno addirittura ai 60 milioni di euro. Per sostituirlo però, secondo l’edizione bergamasca del Corriere della Sera, i nerazzurri stanno pensando anche a German Pezzella, in teoria in uscita dalla Fiorentina. La sua valutazione è stimata tra gli 8 e i 10 milioni di euro: a Gasperini il capitano viola piace molto e l’apprezzamento è ricambiato. Poi molto dipenderà dai soldi messi sul piatto.