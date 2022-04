Pupo si prepara: “Domani sera farò come Fantozzi, rutti e peti liberi dedicati alla Juve. Ho fatto un sogno, Ikonè come Salah nel 2015. E se vinciamo, dopo Vlahovic, ci prenderanno anche Italiano?”

L’attesa per la partita contro la Juventus è snervante, ma c’è un grandissimo tifoso viola che si sta preparando in un modo del tutto particolare. Si tratta di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che su Leggo ha raccontato come si preparerà per vedere la sua Fiorentina domani sera:

“L’attesa è cominciata. Nella mia casa toscana di Ponticino, tutto è già pronto per la partita fra Juventus e Fiorentina. C’è in gioco la semifinale di Coppa Italia. In occasioni simili mi sento un po’ come il ragionier Fantozzi. Da solo, in poltrona, davanti alla televisione, trancio di pizza e birra ghiacciata. Rutti e peto liberi. Questi ultimi, naturalmente, indirizzati agli avversari. In questo periodo, la Fiorentina è al massimo della forma ed ha tutte le carte in regola per ribaltare l’assurdo uno a zero dell’andata”.

E ancora: “Ieri notte ho anche fatto un sogno. Ikoné che, come fece Salah il 5 marzo del 2015 nella stessa occasione, rifila una doppietta ai bianconeri. Se la Viola dovesse vincere, l’unico rischio è che la prossima stagione la Juventus, dopo averci portato via Vlahovic, ci porti via anche l’allenatore Italiano. E io canterò: “Lasciatecelo a Firenze, con la Viola in mano, lasciatelo a Firenze, Vincenzo Italiano”.