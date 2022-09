Pupo: “La Fiorentina gioca bene, ma sono preoccupato perché i risultati non arrivano. A breve appuntamenti delicatissimi”

Il cantante Pupo, grande tifoso della Fiorentina, ha fatto il punto della situazione in casa viola, esprimendo un suo parere riportato da Leggo.it. Ecco le sue parole: “La squadra sta giocando bene, ma al contempo sono preoccupato per la mancanza di risultati. Anche ieri, contro la Juventus, la Fiorentina ha dominato e sbagliato anche un rigore. Nel calcio moderno, pareggiare serve a poco“.

Sugli impegni futuri della Fiorentina: “Spero che la squadra non incorra in un crollo nervoso, perché è non è facile accettare di lavorare sodo e non raccogliere risultati. Adesso il Riga, poi impegno delicatissimo quale il Bologna. Due sfide decisive, ancora una volta. Per me, che faccio gli anni l’11 settembre, il più bel regalo sarebbe una vittoria di entrambe le partite”.