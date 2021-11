Pupo sogna: “Fiorentina? Spero nel miracolo Champions League! Con un po’ di maturità in più può essere possibile”

Enzo Ghinazzi in arte Pupo, ospite de “Il Club del Lunedi”, trasmissione di Tele Etruria, da noto tifoso della Fiorentina, si è sbilanciato così sulla stagione viola: “La Fiorentina ha fatto fuori il Milan e poi ha perso in cinque minuti a Empoli. Spero in un miracolo Champions: secondo me con un po’ di maturità può essere possibile.

Su Dusan Vlahovic ha aggiunto: “Ci mette grinta, mi piace. In questo campionato comunque non ci sono partite scontate. Ma la squadra di Italiano adesso ha un calendario un po’ più abbordabile”.