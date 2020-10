Quagliarella-Dragowski, il dubbio rimane. La goffa trattenuta di Ceccherini. Verre, la posizione è OK

L’anticipo della terza giornata della Serie A tra Fiorentina e Sampdoria è stata diretta da Piero Giacomelli di Trieste coadiuvato da Caliari e Bottegoni, al VAR Aureliano.

Al 22′ Quagliarella ruba palla a Dragowski mentre effettua una rimessa ed insacca in rete, Giacomelli fischia il fallo sul portiere polacco, qualche dubbio rimane, il VAR non può intervenire in quanto il direttore di gara interrompe il gioco prima che la palla varchi la linea di porta. Al 25′ prima ammonizione per Thorsby falloso su Caceres. Al 42′ rigore per la Sampdoria, Ceccherini goffamente trattiene Quagliarella, nessun dubbio per Giacomelli, la massima punizione ci sta tutta.

Si passa alla ripresa, al 69′ giallo per Tonelli falloso su Vlahovic, stessa sorte per Ekdal al 73′ che trattiene Amrabat. Al 76′ Sampdoria in rete con Thorsby, Giacomelli prima concede la rete, poi, richiamato dal VAR, annulla per un precedente tocco di mani di Tonelli. Regolare all’83’ la posizione di Verre che porta in vantaggio i blucerchiati.

Buona la direzione di Giacomelli che arbitra con personalità e con la sua solita calma, unico errore conclamato sul tocco di mano di Tonelli non visto sul campo e successivamente ravvisato dal VAR.