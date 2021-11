Qual è il miglior bookmaker per scommettere sul calcio?

Immaginiamo che scegliere il tuo prossimo bookmaker non dev’essere sicuramente una scelta facile. Il numero di bookmakers disponibili sul mercato sta crescendo a dismisura, offrendo agli scommettitori davvero l’imbarazzo della scelta. In tal senso, vogliamo cercare di darvi qualche dritta ed aprirvi la strada, proponendovi due operatori con una forte base player in Italia e che continuano ad acquisire attestati di stima dagli addetti ai lavori, ovvero 22Bet e Bet365.

COSA DIFFERENZIA QUESTI DUE OPERATORI?

I due operatori si differenziano anzitutto per l’esperienza nel settore del betting online: Bet365 costituisce un brand c.d. pionieristico nel settore delle scommesse (fondato nel 2000) mentre 22Bet si è affacciato sul mercato solo a partire dal 2017.

Un ulteriore aspetto essenziale da considerare riguarda la regolamentazione dei due operatori in Italia. Infatti, il colosso delle scommesse online, Bet365, opera sul mercato italiano grazie ad una regolare licenza AAMS, offrendo ai propri iscritti elevati standard di sicurezza e trasparenza in linea con quanto disposto dalle autorità di regolamentazione locali. 22Bet, invece, opera in Italia grazie ad una licenza di gioco rilasciata dall’eGaming Authority del Governo di Curacao, una giurisdizione internazionale che concede licenze di gioco a moltissimi bookmaker stranieri operanti nel nostro Paese.

Come probabilmente saprete, i brand che possiedono licenze AAMS devono sottostare alle restrizioni imposte dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per quanto riguarda le soglie massime di vincita, le somme minime di puntata, le quote scommessa etc. Questo non avviene, invece, con 22BET, in quanto il brand risulta legato esclusivamente ad una giurisdizione straniera, che presenta restrizione diciamo ‘allentate’, che si traducono in puntate minime molto basse e vincite massime estremamente elevate, oltre che mercati scommessa diversificati e quote scommessa solitamente più alte.

CHI PROPONE IL BONUS DI BENVENUTO PIÙ COMPETITIVO?

Allora, per quanto concerne il bonus di benvenuto, entrambi propongono una promozione sulla prima ricarica effettuata. L’offerta di 22Bet sembrerebbe leggermente più accattivante, in quanto propone il 100% del primo deposito sino ad un massimo di 122€ + 22 free bets. Bet365, invece, offre il 100% sulla prima ricarica sino ad una somma massima di 100€.

Per riscattare il bonus di benvenuto, 22Bet impone una ricarica non inferiore ad 1€, mentre per fruire dell’offerta di Bet365, viene richiesto un versamento minimo di 5€. Leggermente a favore degli scommettitori, il requisito di scommessa imposto dal colosso britannico (x3) mentre 22Bet richiede un rollover x5 prima di poter procedere al prelievo del bonus.

Insomma, i bonus messi a disposizione dai due bookmakers sono molto simili. Entrambi propongono dei bonus sulla prima ricarica ed impongono taluni requisiti vincolanti per riscattare le vincite correlate al denaro ottenuto gratuitamente.

CHI OFFRE LA MIGLIORE ASSISTENZA CLIENTI?

Entrambi gli operatori offrono un servizio assistenza di ottimo livello, con chat dal vivo disponibile h24 ogni giorno della settimana. Tempi di risposta molto rapidi tramite il supporto chat e risposte entro le 12 ore per quanto concerne il canale di supporto via email.

Oltretutto, Bet365 garantisce anche un contatto telefonico per i giocatori italiani, laddove si avesse la necessità di parlare direttamente con un operatore.

QUOTE, MERCATI E SOGLIE DI GIOCO

Uno degli aspetti cruciali per gli scommettitori risulta sicuramente quello legato alle quote di gioco sugli eventi sportivi, la presenza di mercati differenziati per singolo evento e le possibilità di vincita. I due brand, in tal senso, presentano delle importanti differenze, vediamo di cosa si tratta:

Scommessa minima : 22Bet richiede una puntata di gioco non inferiore a 0.20€, mentre Bet365 impone una scommessa minima di 2€.

: 22Bet richiede una puntata di gioco non inferiore a 0.20€, mentre Bet365 impone una scommessa minima di 2€. Soglie massime di vincita : su Bet365, potrai vincere sino ad un massimo di 10.000€ per schedina multipla, mentre su 22Bet sino ad un massimo addirittura di 600.000€

: su Bet365, potrai vincere sino ad un massimo di 10.000€ per schedina multipla, mentre su 22Bet sino ad un massimo addirittura di 600.000€ Quote di gioco : 22Bet si vanta di essere uno dei brand con le quote più competitive in Europa. Ed infatti i numeri parlano chiaro se paragonati a 365Bet, soprattutto per quanto riguarda gli eventi calcistici.

: 22Bet si vanta di essere uno dei brand con le quote più competitive in Europa. Ed infatti i numeri parlano chiaro se paragonati a 365Bet, soprattutto per quanto riguarda gli eventi calcistici. Palinsesto : entrambi i brand propongono un palinsesto di gioco che include moltissime discipline sportive sulle quali scommettere e migliaia di eventi giornalieri sui quali piazzare le tue schedine.

: entrambi i brand propongono un palinsesto di gioco che include moltissime discipline sportive sulle quali scommettere e migliaia di eventi giornalieri sui quali piazzare le tue schedine. Mercati scommesse: a dir la verità, abbiamo trovato molte similitudini riguardo i mercati di gioco. I due operatori si equivalgono tendenzialmente riguardo la proposta offerta agli scommettitori. Gli amanti del calcio possono stare tranquilli se decidessero di registrarsi su questi due siti, in quanto le tipologie di giocata per singolo evento sono davvero moltissime.

QUALE BOOKMAKERS SCEGLIERE TRA I DUE?

Non è assolutamente una risposta semplice. Dobbiamo dirla tutta, 22Bet si difende benissimo dinanzi al colosso Bet365, sebbene sia un operatore fondato solo qualche anno fa. Se ami le scommesse calcistiche e ti piace giocare schedine multiple con quote competitive, allora ti suggeriamo 22Bet. Se desiderassi affidarti ad un brand che fa dell’esperienza di gioco dei propri iscritti una priorità, offrendo anche una live tv per eventi in streaming ed un’applicazione dedicata per smartphone, allora devi assolutamente provare Bet365!