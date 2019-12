Qual è il vero Piatek? Tra esplosione e smarrimento il polacco storce il naso davanti alla Fiorentina

Di fatto la Fiorentina per il momento è una delle poche squadre a non esser rimasta vittima di Krzysztof Piatek, né con la maglia del Genoa, né con quella del Milan. Il bomber polacco è uno dei più discussi in questa prima parte di stagione e lo è maggior ragione ora che in rossonero è tornato Ibrahimovic. Dopo l’esplosione in Liguria, con 13 gol in metà stagione e i 35 milioni spesi dal Milan, Piatek si è un po’ smarrito dalla parte finale dello scorso campionato, chiuso comunque a quota 22 reti. Dal 6 aprile scorso comunque, per lui appena 4 gol, di cui 3 su rigore, in 24 partite ed il posto fisso perso anche a vantaggio di Leao. Viene da chiedersi dunque quale sia la reale versione dell’attaccante classe ’95, che al Genoa sembrava davvero essere sbocciato, prima delle pressioni di San Siro, che potrebbe salutarlo a breve, magari anche solo in prestito. Piatek però, sembra non gradire granché la Fiorentina, una realtà dove comunque ritroverebbe il posto da titolare… e dopo uno score così altalenante negli ultimi dodici mesi, forse non proprio a ragione.