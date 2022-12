Qualche acciaccato nel test odierno: ecco la situazione degli assenti in casa Fiorentina. Mandragora…

Oggi si è svolto l’allenamento a porte aperte della Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi, concluso con un test in famiglia tra prima squadra e Primavera. Nell’intensa mattinata, qualche giocatore viola non ha potuto prendere parte al test o addirittura all’allenamento. Rolando Mandragora, invece, è dovuto uscire dal campo durante la partitella: per lui un problemino fisico, probabilmente al flessore, e condizioni da rivalutare. Dodo, Jonathan Ikoné e Pierluigi Gollini hanno svolto un allenamento differenziato, senza prendere parte all’amichevole.

Del tutto assenti, chiaramente, Nico Gonzalez e Riccardo Sottil, alle prese con l’aumento dei carichi di lavoro. Out anche Zurkowski, che deve fare i conti con la lombalgia.