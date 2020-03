Qualcuno continua a scherzare con il fuoco

Sta facendo il giro del mondo la storia del cestista dell’NBA militante negli Utah Jazz Rudy Gobert. Il francese è purtroppo risultato positivo al COVID-19 e la federazione di basket americana è stata costretta a sospendere l’intero campionato. La vicenda che c’è dietro a Gobert però risale a qualche settimana fa, quando il giocatore si presentò in conferenza stampa toccando tutti i microfoni, ironizzando proprio sul virus che si stava diffondendo nel resto del mondo.

Altro gesto più che discutibile è stato quello di Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid, ieri sera al termine della partita vinta contro il Liverpool. Lo spagnolo, forse per scherzare, forse per evitare le domande dei giornalisti, ha forzato vari colpi di tosse all’indirizzo dei cronisti presenti in zona mista.

In Francia grande festa per il passaggio del turno del PSG. La sfida dei parigini contro il Borussia Dortmund si è giocata a porte chiuse, ma l’entusiasmo dei tifosi è dilagato nelle piazze della capitale francese dove ai festeggiamenti hanno partecipato anche gli stessi giocatori.

Insomma, ancora in molti scherzano con il fuoco. Guardando questi episodi sicuramente discutibili, il pensiero va ai nostri giocatori e alla Fiorentina, che per primi hanno sospeso gli allenamenti e in massa hanno preso parte alla campagna #iorestoacasa con vari messaggi anche sui social. Non è il momento di scherzare, è il momento di stare uniti per lasciarsi alle spalle questo brutto periodo.