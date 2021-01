Quale centrocampista per la Fiorentina? Da Torreira a Demme, passando per… Lobotka

La Fiorentina si muove a centrocampo. L’intenzione della dirigenza viola di mettere le mani su di un centrocampista geometrico, in grado di dettare i tempi è ormai da considerarsi una certezza. Il candidato principale per rinforzare la mediana di Prandelli è Lucas Torreira. Già cercato in estate, l’uruguaiano classe ’96 è attualmente in forza all’Atletico Madrid in prestito dall’Arsenal, ma non sta trovando lo spazio sperato. Poche le presenze dell’ex Sampdoria, che starebbe seriamente pensando di spostarsi a Gennaio.

Pradè conosce bene il ragazzo, acquistato dal Pescara ai tempi della Samp, e Torreira conosce già bene la Serie A. Impossibile però non guardarsi anche intorno e valutare altri candidati. Ed ecco che Diego Demme, tedesco in forza al Napoli, è altro elemento da seguire. Più esperto, maggiormente votato alla fase difensiva di Torreira, Demme è un calciatore assai intelligente e prima del passaggio al Napoli anche la Fiorentina lo aveva seguito. Sempre agli ordini di Gattuso c’è un altro centrocampista che sta avendo poco spazio ed è sulla lista dei partenti. Si tratta dello slovacco Lobotka, ’94 ex Celta Vigo.

Calciatore di ottima qualità tecnica, Lobotka è perfetto come vertice basso in una mediana a 3 ma può giocare anche in un centrocampo a due. Il ragazzo non è in cima alle preferenze di Gattuso, chiuso dalla grande competitività del reparto mediano partenopeo, e si sta guardando intorno. E la pazza idea? Si chiama Stefano Sensi. Il giocatore dell’Inter è relegato in panchina da Conte ed in vista dell’Europeo sarà costretto a valutare attentamente il da farsi per il prosieguo della stagione. Lavori in corso a centrocampo: la Fiorentina dal 4 di Gennaio si prepara ad accogliere un altro membro in rosa. I prossimi giorni ci diranno di più su colui che diverrà l’obiettivo numero dei dirigenti gigliati.