Quale futuro per Saponara?

Per il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara, potrebbero essere le ultime tre partite in viola, decisive anche per il suo futuro. Il talento di Forlì è stato uno dei migliori e dei più continui nell’annata, è uno dei senatori e dei leader dello spogliatoio e mai come in questo campionato ha messo sul campo tutte quelle qualità viste a Empoli e apprezzate solo in parte a Firenze dal 2017, anno del suo arrivo.

Merito di Vincenzo Italiano, uno che ti entra nella mente, come disse Saponara in passato. Il feeling tra i due, sbocciato a La Spezia, è fiorito in viola e il tecnico non ha quasi mai rinunciato al suo fantasista nei momenti delicati dell’annata: 31 presenze, 3 gol, 4 assist. Al termine della stagione poi sarà tempo di decidere e pianificare insieme alla società il futuro: il contratto scade il prossimo 30 giugno e la volontà di Saponara è quella di restare alla Fiorentina, a maggior ragione con Italiano in panchina e il suo ruolo sia in campo che fuori è apprezzato tantissimo dai dirigenti. A riportarlo è La Repubblica.