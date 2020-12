Qualificazioni ai Mondiali 2022, Italia nel girone C: Ecco le avversarie degli Azzurri

Sono appena stati sorteggiati i gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali, che si giocheranno in Qatar nel 2022. L’Italia è stata inserita nel gruppo C, insieme ad altre quattro Nazionali essendo testa di serie. Pesca sfortunata per gli Azzurri dall’urna 2, dalla quale è uscita la Svizzera. Decisamente meglio il verdetto dell’urna 3, dove è stata evitata la Norvegia di Haaland a favore invece dell’Irlanda del Nord.

Ecco dunque il girone completo della Nazionale di Mancini: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania.