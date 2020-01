Quando il cambio dell’allenatore ha effetto e quando diventa un boomerang

Cambiare l’allenatore si può e forse si deve, talvolta: e Beppe Iachini, sette punti in tre partite (aggiungendoci però la vittoria in Coppa Italia sull’Atalanta), certifica quanto fosse necessario imprimere una svolta. Ma intervenire può anche non avere un senso: e i tre punti in cinque giornate di Gattuso (quattro sconfitte, una vittoria nel recupero a Reggio Emilia) allungano le ombre su una scelta divenuta statisticamente un boomerang. Il Napoli non ha certezze, le ha smarrite chissà quando mentre il tecnico marchigiano ha portato nella testa della Fiorentina un cambiamento incredibile, la squadra adesso è uscita dalle tenebre e gioca un calcio davvero efficace. A scriverlo è Stadio.