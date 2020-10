Quando la storia insegna che non puoi fallire: Martinez Quarta, l’ultimo di una discendenza viola importante

Quando un giocatore argentino arriva a Firenze, la storia dei suoi connazionali alla Fiorentina lo precede. Ultimo arrivato è Martinez Quarta, che domani sbarcherà per la prima volta nel capoluogo toscano da nuovo giocatore viola. Sarà il sesto difensore argentino della storia ad indossare la maglia gigliata e, se negli altri reparti qualche suo connazionale ha steccato la sua esperienza a Firenze, la tradizione “difensiva” ha lasciato solo buoni ricordi. A cominciare da uno che la storia l’ha fatta per davvero e che Quarta lo ha indicato come suo possibile erede: Daniel Passarella, 139 presenze conditi da 35 gol. E se questi sono i numeri da quello che un tempo era il libero… La dinastia dei difensori argentini a Firenze è continuata di recente con l’arrivo di Gonzalo Rodriguez, Facundo Roncaglia e Josè Maria Basanta. Quest’ultimo forse un po’ meno quotato dei nomi fatti fino ad adesso, ma giocatore esperto e roccioso che alla Fiorentina non ha sfigurato affatto. E poi quel gol a White Hart Lane ce lo ricordiamo tutti! Ancora sotto contratto con la società viola ci sono German Pezzella e Julian Illanes. Per il primo non c’è bisogno di presentazioni, per il secondo (attualmente in prestito) l’avventura sembra un po’ più in salita, ma arrivato tre anni fa per rinforzare la Primavera viola.

La discendenza di difensori dell’Albiceleste a Firenze ha un nuovo erede. Martinez Quarta dovrà dimostrarsi in grado di essere all’altezza dei suoi predecessori, anche perché la Fiorentina ha bisogno di sicurezza là dietro. I presupposti ci sono tutti.