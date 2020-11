Quando l’ironia aiuta a combattere la noia: le esilaranti reazioni su Twitter dopo Parma-Fiorentina

Quando l’ironia aiuta a combattere la noia. Sono stati in tanti ieri sera a commentare in modo piuttosto univoco la partita tra Parma e Fiorentina, che certamente non ha riservato emozioni agli spettatori. Tra pisolini e spot per l’uncinetto, ecco le reazioni di alcuni giornalisti su Twitter dopo la gara del Tardini

Parma-Fiorentina spot per la sospensione del campionato

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 7, 2020

#ParmaFiorentina è una di quelle partite che ti fanno innamorare del basket. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 7, 2020

Questo Parma-Fiorentina 0-0 è stato un grande spot. Per l’automobilismo, o il rugby, o anche i puzzle e l’uncinetto — Stefano Cappellini (@il_cappellini) November 7, 2020

Scusate, troppe emozioni. Mi sono addormentato 💜 — benedetto ferrara (@bennyferrara) November 8, 2020