Quando un incontro con l’allenatore diventa decisivo

La Fiorentina e German Pezzella continueranno il loro rapporto insieme? Difficile fare una previsione ad oggi.

Tutti gli scenari sono aperti per il difensore centrale che ha il proprio contratto in scadenza nel giugno 2022. Scenari dei quali si parlerà non appena Pezzella tornerà a Firenze (probabilmente ad inizio agosto) e incontrerà direttamente i dirigenti gigliati e il nuovo allenatore Italiano.

Un colloquio questo decisivo per le sorti dell’argentino che, in quanto capitano, resta comunque un simbolo di questa squadra.