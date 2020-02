Quando una semplice battuta diventa addirittura una “minaccia”: ora con Rocco stanno davvero esagerando

“Alcuni commenti di ex giocatori a Sky non mi sono piaciuti. Ricordatevi che Sky è di proprietari americani, quindi lasciate stare gli americani!” Con il sorriso sul volto Rocco Commisso si è rivolto così ai microfoni di Sky nel post partita di Fiorentina-Atalanta. Anche i giornalisti presenti in studio hanno preso con molta leggerezza la battuta del presidente viola, al contrario di chi nelle ore successive ha parlato di una vera e propria minaccia in diretta televisiva. Sui social è stato montato un vero e proprio caso intorno alla vicenda. Da idolo a personaggio scomodo per tanti. Bastava davvero mettere in luce la verità sul calcio italiano per cominciare a sparare sentenze così insensate su Commisso?