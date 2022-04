Quante conclusioni servono alla Fiorentina per andare in rete? Il confronto col prossimo avversario dei viola

Dopo la vittoria di misura contro l’Empoli al Franchi, la Fiorentina è attesa dalla delicata trasferta di Napoli. La squadra di Spalletti è alla continua ricerca di punti per rimanere il più possibile attaccata al sogno Scudetto. I gigliati allo stesso modo sono affamati di punti per alimentare le speranze europee. Per vincere, alle due squadre, servirà segnare un gol in più degli avversari, e per farlo, ovviamente è necessario tirare un porta.

Un po’ di numeri: la squadra di Italiano segna un gol ogni 6,67 tiri in porta. Sono serviti 20 tiri nelle ultime tre giornate per siglare i tre gol viola (contro Empoli, Inter e Bologna). Il confronto con i partenopei, prossimo avversario di Biraghi e compagni, è preoccupante: agli azzurri infatti bastano appena 2,43 tiri in porta per gonfiare la rete. Sono 17 le conclusioni rivolte verso la porta avversaria nelle ultime tre gare giocate, con ben 7 gol segnati dalla banda capitana da bomber Osimhen.