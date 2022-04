Quant’è duro il post Vlahovic: Cabral-Piatek e un rendimento da migliorare

La Fiorentina ha scelto il tandem formato da Krzysztof Piatek e Arthur Cabral per sostituire Dusan Vlahovic, ceduto alla Juventus negli ultimi giorni della sessione di mercato invernale.

I due nuovi attaccanti viola hanno segnato cinque gol in tutto in Serie A, che salgono a otto se viene considerato anche la Coppa Italia. Numeri da migliorare per fare il salto di qualità, ma anche per cementificare il proprio futuro a Firenze.

La Fiorentina ha investito ben quattordici milioni di euro per acquistare il brasiliano dal Basilea, mentre il polacco è arrivato in riva all’Arno in prestito con diritto di riscatto a quindici milioni.

I due sono in ballottaggio per un posto dal 1’ contro il Milan, con Piatek che proverà a fare male alla sua ex squadra. Cabral, invece, vuole continuare a sfruttare il fattore trasferta che per il momento lo ha visto segnare solo a Sassuolo e Napoli.