Quanti ex nella sfida contro la Roma. Ognuno di loro ha un motivo per far male alle Fiorentina

Sono tanti i nomi di giocatori ex viola che la Fiorentina incontrerà nella sfida di domani all’Olimpico contro la Roma. vediamoli nel dettaglio.

Nikola Kalinic, fece bene a Firenze, non possiamo negarlo, ma l’epilogo della sua avventura in riva all’Arno non fu dei più belli da ricordare: prima la gastroenterite poi la necessità di rientrare in Croazia per via della rapina in casa subìta, fino alla cessione al Milan, che poi era il vero obiettivo del giocatore fin dall’inizio. E proprio con la maglia dei rossoneri, il 20 maggio 2018, l’ultima giornata di due stagioni fa, a San Siro, ha segnato l’unico gol contro la sua vecchia squadra.

Jordan Veretout, centrocampista classe ’93, passato nella capitale sponda giallorossa la scorsa stagione, sarà riscattato (prestito obbligatorio) al termine di questo campionato. Rigorista sia in viola che oggi nella squadra di Fonseca. La sua stagione nella capitale è stata altalenante. Sulla linea mediana domani se la vedrà con Duncan. Vedremo se l’ex Sassuolo ci farà rimpiangere il francese classe ’93.

Nicolò Zaniolo, è già tornato in campo dopo il grave infortunio al crociato. il gol contro la Spal ha dimostrato che il lungo stop è ormai alle spalle. Grande forza e tecnica, rimpianto vero per la Fiorentina. Anche lui, al Franchi, nella gara d’andata, fece valere la legge della vendetta dell’ex: mise il sigilli sul 4-1 finale per la squadra di Fonseca, condannando di fatto Vincenzo Montella all’esonero che si sarebbe consumato a distanza di pochi giorni.

Infine Gianluca Mancini, anche lui prodotto del vivaio viola, non ha mai fatto il suo debutto tra i professionisti con la maglia della Fiorentina, ma ha respirato fin da subito l’aria internazionale con quattro convocazioni in Europa League. Nell’agosto del 2016, a pochi mesi dallo svincolo, è passato per un pugno di euro al Perugia e da lì ha iniziato la scalata verso il calcio che conta, dall’Atalanta alla Roma. All’Olimpico, si dovrà stare attenti alle sue incursioni sui calci piazzati.