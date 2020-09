Quanti giocatori da piazzare per Pradè! Ecco quando la Fiorentina si potrà definitivamente liberare dei suoi esuberi

Come da qualche anno a questa parte, con l’inizio del calciomercato in casa Fiorentina torna di moda il tema esuberi da piazzare. Tanto lavoro e tante energie da parte dei dirigenti viola per provare a piazzare altrove giocatori che ormai non rientrano più nei piani della società viola. Nella maggior parte dei casi però le operazioni si concludono con prestiti e dopo 12 mesi i giocatori sono già di ritorno a Firenze per cercare altra sistemazione. Quando si potrà liberare la Fiorentina di questi “pesi” in eccesso?

Partendo dai giocatori il cui contratto scade tra poco meno di un anno (il 30 giugno 2021) troviamo Bryan Dabo (vicino al Benevento a titolo definitivo), Sebastian Cristoforo, Kevin Prince Boateng, Maxi Olivera e Kevin Diks. Questi ultimi due sono attualmente in prestito, con il primo che dovrebbe tornare a Firenze già a dicembre, mentre Diks ha un contratto con l’Aarhus fino al prossimo anno, quando scadrà anche quello con la Fiorentina.

Per vedere svincolati sia Riccardo Saponara che Valentin Eysseric, da tempo ormai fuori dagli schemi viola, bisognerà aspettare il 30 giugno 2022. Un anno dopo, nel 2023 scadranno i contratti di Montiel e Hancko (ora in prestito), mentre Rasmussen, Zurkowski e Terzic (anche loro tutti attualmente in prestito) saranno viola fino al 2024.

Nella lista sono stati inclusi giocatori che alla Fiorentina potrebbero (e noi ci speriamo) ancora dire la loro visto la giovane età (vedi Montiel o Zurkowski), ma che fino ad ora in maglia viola hanno trovato pochissimo spazio.