Quantità, ma anche tanta qualità: Duncan si è preso la Fiorentina

Una delle sorprese più belle della stagione della Fiorentina fino ad ora è stata sicuramente Alfred Duncan. Il centrocampista ghanese è stato tra i giocatori che hanno maggiormente beneficiato dell’arrivo a Firenze di Vincenzo Italiano, che ne ha rivitalizzati davvero tanti. Ma probabilmente nessuno come l’ex Sassuolo, che dopo una partenza in sordina si è preso una maglia da titolare con continuità. Sono otto (su tredici) le partite in cui è partito dal 1’, sfruttando anche l’infortunio che ha tenuto fuori per diverso tempo Gaetano Castrovilli.

Contro il Milan Duncan ha mostrato la versione migliore di sé stesso. Il solito trattore in mediana, bravo a recuperare palloni e a far ripartire l’azione, ma anche tanta qualità. Il gol, certamente, ma soprattutto l’assist per il momentaneo 3-0 di Dusan Vlahovic. Tant’è che quando Italiano l’ha sostituito nei minuti di recupero, il Franchi gli ha tributato una meritata standing ovation.