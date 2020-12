Quanto costano i dieci gol della Fiorentina in questa stagione? Gli stipendi di coloro che di mestiere fanno gli attaccanti

La Fiorentina di Commisso stenta in quest’inizio di stagione, sia dal punto di vista dei risultati che della classifica. Per vincere bisogna far gol, e quelli fatti da Pezzella e compagni in nove giornate sono appena dieci. Ma quanto costa questo magro bottino alle casse della Fiorentina?

Tra i marcatori viola figurano fin qui Milenkovic , Pezzella e Biraghi, che di mestiere fanno i difensori. A loro si può imputare ben poco sulla questione realizzativa. Ben altro discorso sarebbe se guardassimo ai gol subiti, ma quella è un’altra storia. Tornando ai gol realizzati dalla Viola, Castrovilli vanta quattro centri, buon bottino per un centrocampista che percepisce un ingaggio da 1,4 milioni di euro. Vlahovic invece ha esultato una sola volta, contro la Sampdoria, e la Fiorentina versa nelle casse del serbo quasi un milione di euro a stagione. Poi c’è Kouame, anche lui fermo a quota uno, il quale in fondo all’anno si porta a casa 1,2 milioni di euro. L’ultima rete da considerare sarebbe quella di Chiesa contro l’Inter, ma l’ex 25 viola ora a cambiato casacca, quindi a lui non gli si può imputare l’esito dello scarso rendimento dell’attacco della Fiorentina.

Tanti soldi, forse troppi, per dei giocatori che sono pagati per far gol, e non per altro. Assenti ingiustificati di questa classifica sono senz’altro Ribery e Callejon. Esperti e con una gloriosa carriera alle spalle, i loro gol mancano come ossigeno alla squadra di Prandelli. Quattro milioni per il francese e 2,2 milioni per lo spagnolo sono l’obbligo per entrambi di esser più decisivi sotto porta, condizione necessaria per trascinare la Fiorentina fuori dalla melma della bassa classifica.