Quanto è costato Kokorin alla Fiorentina? Il club viola non ha ancora pagato l’intera cifra del cartellino allo Spartak Mosca

Non c’è dubbio alcuno che fino a questo momento Aleksandr Kokorin non sia stato un grandissimo affare per la Fiorentina. Il 30enne russo è arrivato a Firenze nella finestra di mercato invernale. Nella stagione in corso ha preso parte a tre partite (sempre da subentrato), collezionando 78 minuti complessivi e un infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori dai giochi da diverse settimane.

Ma quanto è costato il cartellino di Kokorin? Complessivamente 4,5 milioni di euro, ma i viola, per il momento, hanno versato solo la metà di questi soldi allo Spartak Mosca. La seconda metà stando a quanto emerge da RB-Sport verrà pagata tra sei mesi.

Il giocatore, da parte sua, si può dire che vivrà questo periodo da qui fino alla fine del campionato per capire un po’ meglio la realtà in cui è venuto a giocare. Magari farà altri spezzoni di gara non appena completata la sua riabilitazione, ma è dal prossimo campionato che potrà avere più chance per mettersi in mostra e far capire a tutti se può essere utile alla causa o se verrà marchiato per sempre come bidone, come alcuni suoi ‘illustri’ predecessori.