Quarantena anche per gli ultimi avversari viola: e pensare che avevano programmato di tornare ad allenarsi da lunedì…

Di riflesso alla Fiorentina, lo stesso provvedimento è stato adottato nei confronti dell’ultimo avversario incontrato dai viola in campo, ovvero l’Udinese, prontamente avvisato. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, friulani, che dalla giornata di mercoledì avevano sospeso gli allenamenti, contando di ritornare in campo da lunedì, dovranno cambiare il programma sulle proprie agende. Ieri son stati fitti i contatti tra i dirigenti e la famiglia Pozzo, in queste ore in Spagna: al momento, nessuno dei calciatori sta presentando sintomi, nemmeno leggeri. Si procederà comunque con l’auto-isolamento per le prossime due settimane.