Quarta a tre curve dal traguardo, per il River Plate. Los Millonarios pronti ad incassare il bonus pattuito con la Fiorentina

Come riportato da Marca.com il River Plate attende una data precisa per batter cassa: parliamo del 19 febbraio, giorno in cui la Fiorentina ospiterà in casa lo Spezia, e nel caso in cui Lucas Martínez Quarta , prelevato da Pradè dal club argentino, giocasse quella partita, taglierebbe probabilmente il traguardo delle dodici presenze in viola. Attualmente El Chino vanta 7 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Con ogni probabilità giocherà contro Inter e Sampdoria, vista anche la concomitante squalifica di Milenkovic, e poi appunto contro lo Spezia potrebbe raggiungere il dodicesimo gettone stagionale. In quel caso i Millonarios incasserebbero i 3 milioni di euro pattuiti con la Fiorentina.

“I contratti dei giocatori di solito hanno premi per obiettivi, e quello di Quarta non fa eccezione. Se el Chino (Martinez Quarta) gioca altre tre partite in Italia, il River Plate riceverà la cifra pattuita di 3 milioni di euro”. Queste le parole del procuratore del difensore, Gustavo Goñi ad un programma radiofonico. Ottime notizie dunque per il club argentino, in profonda crisi di liquidità visto il periodo difficile per il calcio mondiale.