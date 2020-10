Quarta come De Light? Le prospettive che attendono l’argentino

Esattamente una settimana fa la Fiorentina chiudeva la trattativa per Martinez Quarta. L’operazione condotta tra Pradè e il River Plate sembra esser quella più azzeccata del mercato viola. Il difensore classe 96′ è già nel giro della Nazionale Argentina e ha fatto vedere ottime cose con la maglia della Celeste nella sfida contro l’Ecuador. Fisico e roccioso in difesa, intelligente e preciso in fase di impostazione. Una volta terminata la parentesi con Messi e compagni, il giocatore si aggregherà alla squadra di Iachini. Ma siamo sicuri che si accomoderà in panchina?

Sicuramente il ragazzo avrò bisogno di tempo per adattarsi ad un calcio certamente diverso da quello sudamericano, oltre al fatto che la concorrenza per il suo ruolo sarà molto agguerrita. Pezzella, Milenkovic e Caceres la scorsa stagione hanno formato un terzetto molto affidabile e difficilmente Iachini andrà a mettere mano su un reparto collaudato. Tuttavia le vicissitudini per il reparto difensivo potrebbero portare ad introdurre Martinez Quarta in modo più repentino, un po’ come successe per De Light alla Juventus. L’infortunio di Chiellini spalancò le porte all’olandese che ha giocato in pianta stabile gran parte della scorsa stagione. Non ci auguriamo certo un infortunio in casa viola, ma se Pezzella tardasse il rientro dall’infortunio, e gli altri difensori dovessero avere periodi di flessione a livello di prestazioni in campo, quest’anno la Fiorentina ha un Martinez Quarta pronto a mordere le caviglie anche dei propri compagni.