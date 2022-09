Martinez Quarta: “Continuerò a fare del mio meglio e a combattere qui a Firenze per andare alla Coppa del Mondo”

Il difensore della Fiorentina e dell’Argentina Lucas Martinez Quarta ha parlato al sito bolavip.com della mancata chiamata con la Nazionale, anche in riferimento al Mondiale che si sta avvicinando. Queste le sue parole: “Ogni allenatore prende le sue decisioni e sono più che rispettabili. Sto combattendo. Continuerò ad allenarmi e cercherò la continuità che sto avendo qui alla Fiorentina in modo che sia un po’ più facile per me avere un posto per il Qatar. Ora la mia testa è qui e voglio augurare ai miei compagni di squadra il meglio in tour negli USA. Sono rimasto qui ad allenarmi e prepararmi per quello che verrà”.

E ancora: “Ovviamente farò del mio meglio. II Mondiale è il sogno di ogni bambino quando inizia a giocare a calcio. Sarebbe un peccato per me, perché c’ero durate le qualificazioni e la Copa America. Ma dipende da me, da come mi alleno e da come gioco. Le speranze ci sono sempre”.