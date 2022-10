Quarta e il bacio di riconoscenza di Italiano. Un particolare che non è sfuggito

Domenica scorsa a Bergamo, nonostante una sbavatura in occasione della rete dell’Atalanta, Lucas Martinez Quarta è stato indubbiamente il miglior giocatore in campo per la Fiorentina.

Un calciatore che si è ritrovato nel momento dell’infortunio di Milenkovic, dopo un avvio di stagione tutt’altro che facile e grandi polemiche che lo hanno accompagnato dalle amichevoli precampionato, per gli errori commessi.

Dopo la sostituzione, avvenuta negli ultimi minuti della gara di Bergamo, Italiano lo ha ‘premiato’ con un bacio per testimoniare la sua riconoscenza. Un particolare questo che non è sfuggito alle telecamere presenti a bordo campo.