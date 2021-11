Quarta partita di fila senza segnare per Lucca. Ma l’attaccante del Pisa è decisivo con un assist di pregevole fattura

E’ appena finita la partita tra Pisa e Ascoli, valida per l’undicesima giornata di Serie B. Osservato speciale ovviamente Lorenzo Lucca, attaccante finito nel mirino di tante squadre tra cui anche la Fiorentina. Ebbene Lucca non ha trovato il gol, infilando dunque la quarta partita consecutiva a secco. Tuttavia ha partecipato alla rete del momentaneo vantaggio del Pisa (poi la partita è finita 1-1) con un assist per Masucci.

Si è tratto di una bellissima giocata da parte di Lucca, che con un gran lavoro di fisico ha resistito al difensore entrando in area, per poi mettere il pallone sui piedi del compagno. Insomma, il giovane centravanti è in crisi di astinenza in fatto di gol, ma dimostra di saper lavorare anche per la squadra.