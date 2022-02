Quarta ritorna fuori, Torreira in dubbio. E in attacco c’è il vero ballottaggio

Mercoledì la Fiorentina scenderà in campo contro la Juventus in Coppa Italia. In questa partita valida per la semifinale d’andata della competizione, si materializzerà in difesa il ritorno di Milenkovic che a Reggio Emilia era assente, causa squalifica. A lasciare il posto tra i titolari sarà Martinez Quarta.

A centrocampo Bonaventura dovrebbe partire dall’inizio nonostante l’ingenuità e l’errore commessi nell’ultimo match, mentre Torreira non è ancora al massimo e ha chiuso l’ultima partita dolorante.

In attacco infine, scontato il ritorno dall’inizio di Gonzalez che è stato preservato proprio per questo match, mentre per il ruolo di prima punta è di nuovo ballottaggio tra Piatek (favorito) e Cabral, reduce dalla sua prima rete segnata in questa sua nuova avventura a Firenze.