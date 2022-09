Quarta: “Sono cresciuto fisicamente e mentalmente. Cercherò di giocare il più possibile per ottenere la convocazione ai Mondiali”

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha espresso a TyC Sport tutto il suo rammarico per la mancata convocazione nella Nazionale argentina conservando comunque in cuor suo l’augurio di poter andare a giocarsi i Mondiali: “Mi sento parte del gruppo della Nazionale, è stato difficile accettare la mancata convocazione per le ultime due partite, ma mi auguro comunque di poter andare al Mondiale. Sarò a disposizione del Ct Scaloni fino all’ultimo momento. Fino alla convocazione precedente avevo qualche possibilità in più, ma ci sono difensori forti. Cercherò di giocare il più possibile e poi non mi resta che augurarmi di essere convocato, l’unica cosa che mi rimane da fare. Se non sarò convocato tiferò per i miei compagni, si è formato un bel gruppo a cui auguro il meglio”.

E aggiunge: “Devo ricominciare da zero. La Nazionale argentina non ti aspetta, devi sempre farti trovare pronto. Sono cresciuto fisicamente e anche mentalmente. Serve essere più concentrati e svegli per seguire le giocate”.