Quarto posto inutile per la Fiorentina Femminile? In realtà no, perché all’ultimo minuto arriva la qualificazione in Supercoppa

Un epilogo di campionato che ha regalato comunque un piccolo sorriso alla Fiorentina Femminile: con il successo di ieri sul campo di San Marino infatti, la squadra viola è riuscita ad agganciare in extremis in quarto posto, superando la Roma. La quarta piazza garantisce la partecipazione alla Supercoppa che da quest’anno si disputa proprio con le prime quattro del torneo: con la squadra viola quindi anche Juventus, Milan e Sassuolo. Decisivo il 2-2 delle giallorosse, rimontate all’88’ dopo un doppio vantaggio, dal Napoli e con un rigore sbagliato al 96′ che avrebbe potuto vanificare il sorpasso viola. Una magra consolazione dopo una stagione che per la Fiorentina ha visto un buon cammino europeo ma un gap fin troppo grande dal vertice della Serie A.