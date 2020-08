Quattro acquisti e conferme in blocco: La Fiorentina prova a diventare grande in questo modo

Quale sarà il prossimo mercato della Fiorentina? Su La Repubblica di stamani leggiamo quello che aveva già scritto il nostro editorialista Marco Dell’Olio. Scendendo sul concreto: confermare la difesa in blocco e provare a far rinnovare Milenkovic (che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 ed è il primo nome della lista del Milan). Trovare un esterno sinistro, un centrocampista in grado di fare il regista ma all’occorrenza anche la mezzala (e di poter coesistere con Amrabat e Castrovilli) e una punta centrale a completare il reparto insieme a Cutrone e Kouame.

Un programma di ambizioso, considerato che a gennaio la Fiorentina ha speso più di 70 milioni di euro, prendendo Amrabat, Duncan, lo stesso Kouame, Cutrone e Igor, oltre a Agudelo.