Quattro acquisti per la Fiorentina di Gattuso. Deciso il futuro di Lirola

Saranno quattro i titolari che la Fiorentina cercherà sul mercato, giocatori adatti al calcio di Gattuso che schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3. I ruoli? Come vi abbiamo raccontato ieri (LEGGI QUI), un difensore centrale, un centrocampista e due esterni d’attacco.

Vlahovic rimarrà e la Fiorentina lavorerà al rinnovo di contratto, mentre i prossimi giorni saranno decisivi per Ribery. Dragowski sarà il portiere titolare della Viola, mentre Milenkovic e Pezzella potrebbero dire addio nelle prossime settimane in caso di offerta convincente. L’argentino parlerà prima con Gattuso per capire le eventuali garanzie tecniche. Lirola, che non è stato riscattato dal Marsiglia, tornerà alla Fiorentina: per questo, il club di Commisso ha deciso di non insistere per lo svincolato Hysaj. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.