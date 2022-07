Quattro prestiti e zero presenze, una nuova bocciatura per Rasmussen. Chi lo fa il vice Igor?

Prima Montella, poi Iachini e anche Italiano per due ritiri: il destino (e le qualità) di Jacob Rasmussen non sembrano proprio sposarsi con le esigenze della Fiorentina e così è da quattro stagioni ormai, da quando Corvino lo prelevò per 7,5 milioni dall’Empoli nel gennaio 2019. Il Feyenoord, con l’ufficialità di oggi, è il terzo club a prenderlo in prestito dopo Erzgebirge Aue e Vitesse che se l’è tenuto per un biennio.

Un’uscita piuttosto attesa viste anche le difficoltà palesate nei test moenesi, soprattutto quando è stato dirottato a sinistra, per sfruttare il suo piede mancino. A poco sono serviti i presunti “nuovi segnali” lanciati dal danese in allenamento, sintomo di quanto superfluo sia talvolta ciò che si vede nelle sedute in Trentino.

Un po’ più particolare è la statistica dei minuti giocati in maglia viola in tre stagioni: 450 ma tutti con la Primavera. Alla Fiorentina servono risorse affidabili e magari calciatori duttili, elementi non riscontrati evidentemente nel classe ’97. E soprattutto serve un ricambio di Igor, ad oggi rappresentato dal Nastasic scadente della scorsa stagione. Da capire quindi se il club viola vorrà tutelarsi maggiormente in quella zona con un giocatore che dia più garanzie dal punto di vista fisico e tecnico.