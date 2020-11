Quei dati che imbarazzano la Fiorentina

Una Fiorentina con grandi, grandissimi limiti offensivi. Il poco tempo avuto a disposizione da Prandelli non è servito per cambiare la situazione. E allora ecco che viene fuori che la squadra viola non segna dalla bellezza di 309 minuti in campionato (minuti di recupero esclusi): l’ultimo gol lo ha messo a segno Castrovilli al 51′ di Fiorentina-Udinese. Dopo di quello il vuoto.

Ma non c’è solo questo dato ad essere imbarazzante; contro il Benevento i gigliati hanno costruito una sola azione degna di nota in novanta minuti. E le conclusioni totali sono state soltanto cinque. Non c’è dubbio alcuno che Prandelli avrà molto lavoro da fare nel corso dei prossimi giorni.